Seedorf e il razzismo in campo: “Ecco la mia proposta” | News

Clarence Seedorf, ex giocatore e ex allenatore de Milan, ha lanciato la sua proposta per combattere il razzismo in campo

Salvatore Cantone

Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore del Milan, è intervenuto al Consiglio Europeo per parlare durante l'incontro dal titolo "Dialogo contro il razzismo e l'incitamento all'odio negli eventi sportivi". Seedorf ha lanciato la sua proposta per combattere il razzismo in campo: "Se parliamo con un avversario non dovrebbe essere consentito di coprirsi la bocca. I giocatori che lo fanno dovrebbero essere ammoniti. Ci sono giocatori che parlano tra di loro assistendo a situazioni di offese razziali e noi possiamo e dobbiamo agire: vietando appunto di coprirsi la bocca".