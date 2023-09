Sebastiani: “Vorrei tenere i più forti, ma anche il Milan ha venduto Tonali”

Le parole di Daniele Sebastiani

"Non sono stati anni banali, la nostra bravura intesa come lavoro sul campo credo sia sotto gli occhi di tutti. Se siamo stati seguiti per diverso tempo da osservatori di club europei significa che qualcosa di buono è stato fatto. Sul mercato chiaramente anche a me piacerebbe trattenere i giocatori più forti, ma anche il Milan per fare un esempio ha venduto Tonali per poi fare il suo mercato".