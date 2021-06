Seba Rossi: “Donnarumma, mi dispiace più per lui che per il Milan”

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma, dell'arrivo di Mike Maignan e non solo

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma, dell'arrivo di Mike Maignan e non solo. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Telenova': "Delle doti si può dire che ne abbia tante, ma secondo me doveva finire prima questa telenovela: per come sono andate le cose mi dispiace più per lui che per il Milan. Non sono tipo da far polemiche: Donnarumma ha grandi doti e può migliorare tanto. Maignan? Il Milan ha fatto una buona scelta: è un ragazzo dinamico, che para bene andando a vedere le statistiche dell'ultima stagione. Spero che faccia bene al Milan".