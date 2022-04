Scudetto, Zola: “Il Milan gioca bene ed è pieno di energie, ma l’Inter…”

L'ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Elogi al Milan dal punto di vista del gioco, ma l'Inter sembra superiore

L'ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Dichiarazioni al miele per i rossoneri, una squadra che gioca bene e mette tanta energia in campo. L'Inter però, a suo avviso, è superiore in quanto a qualità e profondità della rosa. Il Napoli, invece, non ha altra scelta che provare a vincere le partite da qui all'ultima giornata. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de 'Il Messaggero'.