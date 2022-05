Scudetto, Nesta: “Milan, hai fatto qualcosa di speciale. Su Tomori-Kalulu…”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato dello scudetto conquistato dal Milan. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato del Milan campione d'Italia nel suo intervento alla Hall of Fame del Calcio Italiano. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Il Milan ha fatto qualcosa di speciale, perché sulla carta partiva come terza-quarta forza del campionato. Faccio i complimenti a Pioli, Maldini e Massara, che hanno creato i presupposti per vincere".

La difesa rossonera ha dato ottimi segnali. "Concordo. Il gioco del Milan quest'anno ha valorizzato anche tanti singoli, in difesa penso a Kalulu e Tomori per esempio".

Cosa l'ha colpita di più durante la stagione rossonera? "I dettagli sono due-tre: sono andati via giocatori importanti, ma nessuno ha fatto drammi. Li hanno accompagnati alla porta e li hanno ringraziati, così si fa in un grande club. Seconda cosa: il Milan non si è mai lamentato di nulla e ci ha sempre creduto. Lamentarsi crea alibi ai giocatori".

Questo Milan potrà aprire un ciclo come il suo? "Berlusconi alzava l'asticella ogni anno, non è facile. Il Milan di oggi è costruito con meno spese e meno investimenti, seppur con un'identità ben precisa. Sarà difficile confermarsi, ci sono anche gli avversari. Vediamo per esempio come si muoverà sul mercato la Juventus". Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>

