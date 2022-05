Scudetto, Liverani: “Il Milan ha approfittato del momento negativo dell’Inter”

Fabio Liverani ha parlato del duello scudetto tra Milan e Inter e della bravura dei rossoneri di approfittare di un momento negativo dei cugini

"Il Milan all'inizio non era tra le favorite ma ha dimostrato con la continuità e un discreto gioco di essere al livello delle altre e ha approfittato di un momento negativo dell'Inter a cavallo con la Champions per poi non mollare più".