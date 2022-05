Scudetto, Al Ardhi: “Complimenti al Milan. Vogliamo investire nello sport”

Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, si è complimentato con il Milan per la conquista dello scudetto. Le dichiarazioni

Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, si è complimentato con il Milan per la conquista dello scudetto. Come noto negli ultimi mesi il fondo arabo si è interessato all'acquisto del club rossonero ma, in questo momento, sembra essersi defilato dopo l'inserimento di RedBird. Queste le dichiarazioni nel corso del 'World Economic Forum di Davos' : "Innanzitutto voglio congratularmi con il Milan per la vittoria del campionato. Ovviamente per motivi legali non posso dire molto altro. Il Milan è un grande club. La situazione è che siamo davvero interessati all'industria dello sport, vogliamo investirci. Abbiamo visto molte opportunità nel calcio europeo".