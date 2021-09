Sconcerti: “Superlega? Juve, Milan e Inter non la vincerebbero mai” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero riguardo la Superlega: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Mario Sconcerti ha parlato della Superlega. Queste le parole del giornalista. "La Superlega è stata bocciata dalla gente e non dai tribunali, bocciata da calciatori e dirigenti. Secondo me si è perso di vista il problema. Juve, Milan e Inter in tornei così rischierebbero di non vincere mai. Piacerebbe davvero questo?"