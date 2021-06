Sconcerti: “Sergio Ramos bella idea, credo abbia ancora molto da dire”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito ad un possibile trasferimento al Milan di Sergio Ramos

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile passaggio dal Real Madrid al Milan da parte di Sergio Ramos. Un'operazione sicuramente difficile ma affascinante, in quanto si tratta di un calciatore ormai avanti con l'età, costoso in termini di stipendio, ma che può garantire esperienza, leadership oltre che una grandissima capacità tecnico-tattica. In merito ad un suo possibile approdo a Milanello, Mario Sconcerti, intervenuto a 'TMW Radio', ha detto la sua sull'ormai ex capitano dei 'blancos'. "Credo abbia ancora molto da dire, sarebbe un'ottima cosa. È una bella idea, potrebbe giocare con Tomori ma anche con Kjaer". In attesa di scoprire ulteriori novità, i tifosi milanisti sognano il colpaccio. Ibrahimovic operato oggi al ginocchio sinistro: ecco quando tornerà in campo