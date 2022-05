Sconcerti: “Il Milan ha fatto più punti dell’anno scorso: merito di Pioli”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul finale di questo avvincente campionato

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.com', Mario Sconcerti ha parlato del Milan e del finale di campionato. Queste le sue dichiarazioni: "Leao è l'uomo in più. 10 gol cominciano a pesare. Ma il dato più significativo è un altro: ha sbloccato per sei volte lo 0-0. E comunque il suo gol alla Fiorentina non è come quello di Sansone all'Inter. Leao è partito da trenta metri, con potenza e classe. I rossoneri sono a +5 rispetto all'anno scorso, l'Inter -10. La differenza è anche questa".