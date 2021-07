Sconcerti: “Milan, Juventus e Inter: mancano soldi e creatività”

Mario Sconcerti duro con le big del calcio italiano: "Milan, Juventus e Inter lo sanno che il mercato è iniziato? Mancano soldi e creatività"

Sconcerti invita Milan, Juventus e Inter a migliorare le proprie rose ora che l' Europeo è finito: "Vinto l’Europeo, qualcuno avverta Juventus, Inter, Milan e le altre squadre grandi che il mercato è aperto da un mese e mezzo ". Il giornalista sottolinea come sia al corrente del fatto che ci siano pochi soldi da spendere, ma critica soprattutto la mancanza di creatività, citando il trasferimento di Rodrigo de Paul all' Atletico Madrid : "Capisco la povertà del tempo, l’ha dimostrata Rodrigo De Paul in Coppa America. E’ stato il migliore del torneo, ma è volato all’Atletico senza nemmeno considerare il nostro mercato . Doveva essere un’estate creativa. Bene, è tempo che qualcuno crei".

Sconcerti parla poi della storia del quarto posto: egli ritiene che le squadre ragionino in ottica di entrare in Champions League, senza nemmeno considerare la possibilità di vincere il campionato. Così facendo, non viene alzato di molto il livello delle rose, mantenendo più o meno sempre lo stesso livello: "Tutti pensano a entrare in Champions, nessuno a vincere il campionato. Questa lotta al ribasso significa costruire una squadra di posizionamento, non di vertice. E proprio l’ultima stagione ha dimostrato che per andare in Champions è meglio cercare di vincere, non di piazzarsi". E' tutto fatto per Giroud al Milan: ecco il programma dei prossimi giorni.