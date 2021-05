Sconcerti: “Milan e Inter hanno fatto un campionato straordinario” | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Sconcerti, noto giornalista, durante un'intervista ha dato le sua valutazioni al Milan e all'Inter

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato della stagione disputata dal Milan e dall'Inter ai microfoni di 'TMW Radio'. Queste le sue parole nei confronti dei due club, protagonisti assoluti del campionato appena concluso. "Do due 9 a Inter e Milan. Al Milan perché era una squadra discretamente inferiore all'Inter ed è stata in testa per metà campionato e ha ottenuto un risultato che nessuno era in grado di dargli. L'Inter è stata la più forte e merita il 9. Tutte e due hanno fatto un campionato straordinario. Stesso voto ai loro allenatori". Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>