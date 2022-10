Sconcerti: “Il Milan ha vinto con la fortuna che aiuta i migliori” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito alla vittoria in extremis del Milan contro l'Empoli

Intervenuto al 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha analizzato così la partita vinta dal Milan contro l'Empoli: "Il Milan ha un finale abbagliante, quasi incredibile, ha vinto con quel tipo di fortuna che spesso aiuta i migliori. Non una partita facile, Calabria infortunato, Kjaer subito ammonito, Leao in una di quelle sere in cui non sai cosa aspettarti, chiusa poi con due assist e un gol fantastico. Non un Milan perfetto, però di nuovo il Milan che serviva".