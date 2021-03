Sconcerti: “Locatelli? Il Milan fece un errore: ecco quale” | News

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha parlato a 'TMW Radio' di Manuel Locatelli, ex Milan ed oggi obiettivo di mercato della Juventus

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha parlato di Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, oggi leader del Sassuolo. Il classe 1998, in estate, potrebbe tornare in una big del nostro calcio. Il numero 73 neroverde, infatti, è un obiettivo di calciomercato della Juventus. Queste le parole di Sconcerti su Locatelli in esclusiva ai microfoni di 'TMW Radio'. "Debuttò in Serie A a 18 anni ma non era pronto. Era comunque un giocatore, si vedeva, ma non bastava al Milan. L'errore è stato disfarsene completamente".