Sconcerti: “Liverpool e Atletico non sono contente di aver trovato il Milan”

Mario Sconcerti parla del girone di Champions League del Milan: "Sarà dura, ma anche Liverpool, Atletico e Porto non saranno contente"

Mario Sconcerti ha parlato del girone di Champions League del Milan , il quale se la vedrà con Liverpool , Atletico Madrid e Porto . Il giornalista sottolinea come il sorteggio sia stato sfortunato per i rossoneri, ma allo stesso tempo anche le avversarie non possono essere contente di aver trovato l'avversaria più forte della quarta fascia.

Ecco le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera: "Il sorteggio peggiore è toccato al Milan, ma si può dire che male è andata soprattutto ai suoi avversari perché hanno pescato la squadra più forte dell’ultima fascia. Il Liverpool non ha fatto mercato, è arrivato terzo in Premier con soli 69 punti ed è rientrato in zona Champions grazie a due sconfitte impreviste di Chelsea e Leicester. Ora è in testa con due successi in due partite".