Sconcerti: “Il Milan è molto squadra, però non vale Juve o Atalanta” | News

Le ultime notizie sul Milan. Sconcerti ha detto la sua su chi potrà rischiare di non centrare la qualificazione per la prossima Champions

Il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti, intervenuto a "TMW Radio", ha parlato della lotta per centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Tra le squadre coinvolte in questa corsa c'è anche il Milan, oltre alla Juventus, Atalanta e Napoli. Queste le sue parole. "Per quello che ho visto l'Atalanta, ma anche la Juventus. La Juve ha sprazzi che nessun altro ha, le manca una personalità di fondo. Credo che le prime quattro di oggi rispecchiano il tutto, forse è il Milan che rischia ma è viene anche spesso sottovalutata, perché comunque è molto squadra. Non vale però Juventus o Atalanta". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.