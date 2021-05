Sconcerti: “Il Milan concluderà in attivo rispetto ad un anno fa” | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo Mario Sconcerti, comunque vada a finire questa stagione, per il Milan sarà stato un ottimo anno

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', durante la trasmissione 'Maracana', Mario Sconcerti ha parlato della stagione del Milan, facendo un confronto anche con quella passata. Queste le sue parole. "Pioli fa bene a dire di essere sereno anche non dovesse arrivare l'obiettivo Champions. Il Milan è arrivato sesto l'anno scorso nonostante un grande exploit finale. Comunque quest'anno concluderà in attivo rispetto a un anno fa. Sta subendo meno gol, è una squadra in netta crescita. Per quale motivo una squadra arrivata sesta doveva vincere quest'anno? Si deve guardare a tutta la stagione e agli errori fatti dalla società. Hanno influito le assenze contemporanee di Ibrahimovic e Bennacer e poi ha riserve distanti dai titolari come caratteristiche". Il Milan intanto prova l'assalto a De Paul: ecco l'offerta di Maldini.