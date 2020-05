Schweinsteiger: “Gotze? E’ stato sfortunato. Spero trovi un club che lo rilanci”

ULTIME NEWS – Bastian Schweinsteiger, ex stella del calcio tedesco e del Bayern Monaco, ha parlato dell’amico e connazionale Mario Gotze, che lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione.

Questo il commento di Schweinsteiger: “Gotze è stato molto sfortunato nella sua carriera. Ha avuto tanti problemi fisici. Sappiamo tutti che Mario era un grande talento quando era più giovane. Ora a 27 anni, questi sono gli anni migliori nel calcio. Non deve giocare per forza nel miglior club in Europa, ma spero che troverà una squadra che lo faccia giocare per rilanciarsi e tornare grande”. Il tedesco nelle ultime settimane è stato anche accostato al Milan, ma la trattativa sembra proibitiva per via del suo ingaggio altissimo.

Nel frattempo, dopo la sosta, il Milan ha recupero gli infortunati e potrà tornare a schierarli in campo.

