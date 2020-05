Scholes ammette: “Avrei lasciato lo United solo per Milan e Barcellona”

MILAN NEWS – Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha rilasciato un’intervista in cui ammette la sua ammirazione verso il Milan. Ecco le sei dichiarazioni ai microfoni di ‘Savage Social’: “Non ho mai avuto alcuna intenzione o ambizione di giocare in nessun altro club. Ero nella più grande squadra del mondo, ero con tutti i miei compagni, giocavo a calcio e vincevo trofei. Non ci ho mai pensato. Dove sarei andato? Il Barcellona in Spagna mi piaceva e mi è sempre piaciuto il Milan in Italia. Mi piaceva la divisa, le strisce rosse e nere con pantaloncini bianchi! E i giocatori. Guardavamo il calcio italiano crescere. Pensa a Baresi, Maldini, Donadoni e Ancelotti, van Basten e anche Ruud Gullit. Una squadra incredibile. Quindi se avessi dovuto lasciare lo United loavrei fatto solo per andare al Barcellona o al Milan“.

