Schiavolin (AD Snaitech): “Milan via da San Siro? Prenderemo la macchina…”

Le parole di Fabio Schiavolin

Le dà un po’ fastidio che il Milan abbia scelto di lasciare Milano per costruire il nuovo stadio? “Da manager credo che ogni amministratore debba gestire la propria società secondo principi di realizzabilità e sostenibilità. Valutate tutte le opzioni possibili il Milan ha scelto quella realizzabile. Ci fosse stata la possibilità stadio a La Maura saremmo stati contenti, avremmo ulteriormente fortificato la nostra partnership. Il fatto che non ci sia non cambia nulla nei nostri progetti. Tra l’altro La Maura e gli Ippodromi stanno vivendo comunque di grande apertura, con la musica abbiamo fatto una stagione da più di un milione di spettatori”.