Scaroni: “Il Vicenza è una buona squadra, ma sarà difficile passare in B”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Vicenza, squadra di cui è socio

L'attuale presidente del Milan Paolo Scaroni, che è anche socio del Vicenza, è intervenuto ai microfoni di "Rigorosamente calcio", parlando proprio delle prospettive del club biancorosso. A suo modo di vedere i veneti hanno una buona squadra nel complesso sebbene il numero uno del Diavolo abbia ammesso come il passaggio dalla Serie C al campionato cadetto non sia affatto semplice. Di seguito le sue parole.