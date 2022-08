Scaroni: “Nuovo Stadio? Sarà il migliore al mondo. A Milano serve”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato della prossima costruzione del nuovo stadio di Milano. Ecco le sue dichiarazioni

Paolo Scaroni, Presidente del Milan è stato intervistato da 'Newest Media'. Il patron del club di Via Aldo Rossi si è espresso, nuovamente, sulla costruzione del nuovo stadio di Milano. "Abbiamo bisogno di un nuovo stadio, perché è questa la strada per far crescere i ricavi del Milan. Abbiamo un progetto per costruire l’impianto con l’Inter, giocheremo insieme".