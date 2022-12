Scaroni: “Scudetto? Tutti ottimisti. Perché non dovrei esserlo io?”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). In merito la possibilità che il Diavolo di Stefano Pioli possa vincere nuovamente lo Scudetto in questa stagione, nonostante gli 8 punti di svantaggio dal Napoli dopo 15 giornate di Serie A, Scaroni ha risposto: «Vedo tutti ottimisti, da Paolo Maldini a Stefano Pioli. Perché non dovrei esserlo io?». Mercato Milan, derby con l'Inter per una sorpresa dei Mondiali >>>