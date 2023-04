Scaroni: “Dal Milan l’esempio su temi sociali e rispetto dell’ecosistema”

Il Milan ha avviato, con il suo partner Acqua Lete, un innovativo progetto di sostenibilità ambientale. Al via, nelle sedi del club rossonero, un nuovo modello di economia circolare per il riciclo di bottiglie di plastica in collaborazione con Coripet. Con l'installazione di eco-compattatori a Casa Milan, Milanello e PUMA House of Football, il progetto ambisce a donare nuova vita a oltre 400mila bottiglie nel corso di una stagione sportiva e a ridurre le immissioni di anidride carbonica.