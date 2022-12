Scaroni: “Elliott è stato responsabile. Ci siamo posti come modello”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato della gestione di Elliott nel club rossonero, durata quattro anni, dal 2018 al 2022

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). In merito alla gestione di Elliott nel Milan, che ha unito sostenibilità economica e competitività tecnica, Scaroni ha risposto quanto segue.

"In Italia ci siamo posti come modello. Elliott è stato un azionista responsabile che comunque ha fatto gli aumenti di capitale necessari e investito cifre pesanti: oltre 700 milioni. È stato un precursore, in un certo senso obbligato: tutto il calcio andrà così, non è più il tempo del Presidente mecenate con ampio portafoglio".

"Il Fair play Finanziario lo impone: in Italia consideriamo logico “perdere” nel bilancio, ma dovrebbe essere l’opposto. Il Bayern Monaco guadagna da quasi trent’anni consecutivi. Il calcio è una macchina, i soldi sono la benzina. Il dibattito ideologico è sterile: il calcio, la Lega, non vogliono far pena a nessuno ma dovrebbero farla. Senza soldi, si blocca la macchina. Non si compete, si ferma il sistema: per avere ambizioni servono risorse", ha chiosato Scaroni. Mercato Milan, derby con l'Inter per una sorpresa dei Mondiali >>>