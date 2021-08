Scaroni: “Milan colpito dal Fair Play Finanziario, spero valga per tutti”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera'. Tra gli argomenti anche il Fair Play Finanziario

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera'. Tra gli argomenti anche il Fair Play Finanziario: "Io non dimentico che esiste ancora il financial fair play e soprattutto non dimentico che il Milan è stato colpito duramente, con l’esclusione dall’Europa League. Ho troppa fiducia nella Uefa per non pensare che non si comporti con altri come si è comportata con noi in caso di violazioni. Mi auguro che se ci sono stati modi per sfuggire in passato non si ripetano e si faccia un rigoroso calcolo tra i risultati economici e gli acquisti fatti. Le deroghe sono durate un anno, stiamo tornando alla normalità. Se si vorrà modificarlo, magari con un salary cap, ben venga. L’importante è chefinché esiste una regola venga applicata per tutti". Milan-Panathinaikos 2-1: le pagelle del match