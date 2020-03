Scaroni: “Maldini? Mi auguro resti. Pioli? Ha cambiato faccia al Milan”

NEWS MILAN – Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha parlato di Paolo Maldini e Stefano Pioli: “Maldini? Mi auguro resti. Detto tutto questo, da uomo d’azienda, e dico che quando dei dirigenti vogliono fare un’intervista devono concordarla, uno non può alzarsi e esprimersi in libertà, perché acuisce la confusione. Vale anche per me, che sono il presidente: concertare l’immagine della società è necessario”

Su Pioli: “Ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito a far cambiare faccia al Milan, considero quello con il Genoa un inciampo transitorio. Bisogna portare pazienza ancora un po’. In questo contesto, tra i problemi del Paese, quelli del calcio e quelli del Milan, la partenza di Boban, che pur mi è simpatico, non è una priorità nella mia testa”. Intanto, ecco chi può andare via al termine della stagione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android