Scaroni: “Nessun aiuto al calcio: non è ammissibile questo trattamento”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, duro in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. Il Governo non ha previsto aiuti per il calcio per il CoVid

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' sul periodo complicato che sta vivendo il calcio italiano dopo due anni di pandemia CoVid.

"A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi, non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla", ha sbottato Scaroni.

Il numero uno del Milan ha quindi proseguito: "La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso più sostenibile economicamente, ed è bene che tutto il movimento si adegui, ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti".

"Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani", l'amara e desolante conclusione di Scaroni su questo delicato tema. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

