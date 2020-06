Scaroni: “Fretta di avere uno stadio adatto alle nostre grandi ambizioni”

MILAN NEWS – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha commentato ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola l’avvenuto accordo tra rossoneri, Inter e Comune di Milano sulle volumetrie per la realizzazione del nuovo stadio cittadino. “Abbiamo ridimensionato le nostre richieste, ma siamo arrivati in porto, abbiamo fretta di avere uno stadio adatto alle nostre grandi ambizioni”, ha detto Scaroni. QUESTE LE ULTIME NEWS SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

