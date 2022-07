Scanzi: “Ritardo su Maldini e Massara, ma non sono disfattista”

Andrea Scanzi, grande tifoso del Milan, ha espresso la sua opinione in merito ai rinnovi di Maldini e Massara e al ritardo della società rossonera sulla questione. Queste le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano al sito notizie.com: "Era una mossa fondamentale. Sono ancora felice per l’ultimo scudetto, ma i rinnovi di Maldini e Massara sono arrivati con un ritardo inspiegabile - e colpevole - da parte della nuova società. Non appartengo però ai disfattisti. Sono ancora felice per la vittoria incredibile di maggio, canto ancora Pioli is on fire e in tutta onestà non ho smesso di godere per uno degli scudetti più belli e inaspettati della mia vita da milanista".