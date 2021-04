Scamacca: “Un giovane deve giocare, ma con Ibrahimovic…”

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, nell'intervista rilascata a Sportweek ha parlato di Ibrahimovic

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Sportweek. Scamacca ha parlato della scelta tra giocare titolare o essere un'alternativa in una grande squadra: "Io ho iniziato a giocare con costanza dall’anno scorso. Quando scendi poco in campo non prendi il ritmo, non ti senti dentro al gruppo. È brutto. Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti a chi gli sta vicino. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 39 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia…". A proposito di Scamacca: il Milan è interessato al centravanti.