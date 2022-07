Savicevic: “Sono tifoso del Milan. Scudetto? Grande impresa di Pioli”

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998, ha parlato in esclusiva a 'SportWeek', il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', ricordando un trascorso (vincente) in maglia rossonera che "non si può dimenticare". "Io sono Presidente della Federazione del Montenegro e tifoso del Milan. Ma un po’ meno di mio figlio Vlado. Sai, lui fa parte del Milan Club Podgorica, è andato a Reggio Emilia per la festa, in curva. Si è fatto le foto e le ha messe anche su Facebook", la confessione del 'Genio del Montenegro'.