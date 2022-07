Savicevic: “La numero 10 del Milan a Brahim Díaz? Lasciamo perdere…”

Dejan Savicevic, ex fuoriclasse del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Interrogato in merito la maglia numero 10 del Milan, da lui indossata nella sua esperienza rossonera, il 'Genio del Montenegro' ha sentenziato: “La indossaBrahim Díaz, ma lasciamo perdere … Dico solo che Stefano Pioli ha gestito e utilizzato la squadra con grande capacità e umanità”. Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>