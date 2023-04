Savicevic: “Spero il Milan arrivi in semifinale. Ma come diceva Boskov..”

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il 'Genio del Montenegro', da ben 19 anni Presidente della Federcalcio del suo Paese, si è soffermato, in particolare, sul doppio confronto di Champions League che opporrà i rossoneri al Napoli di Luciano Spalletti. Anche alla luce del recente 0-4 del Diavolo in campionato al 'Maradona'. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo alle possibilità che il risultato in campionato possa influire sull'andamento degli altri incontri. Di seguito le sue parole.