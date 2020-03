Savicevic: “I giocatori atipici hanno fatto la fortuna del Milan”

NEWS MILAN – Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan di Fabio Capello per tante stagioni, dal 1992 al 1998, ed oggi Presidente della Federcalcio del Montenegro, ha parlato in esclusiva per ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Savicevic sui calciatori ‘atipici’ che hanno giocato nel Milan.

“I giocatori atipici nella storia del Milan sono sempre stati tanti e in qualche modo hanno fatto la fortuna del club. Ora però credo che sia più opportuno occuparsi di come stanno vivendo le persone. Ho tanti amici a Milano e nel resto della Lombardia e sono preoccupato”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android