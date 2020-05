Savicevic: “Crisi Milan? Ecco chi sono i veri colpevoli”

NEWS MILAN – Il pensiero di Dejan Savicevic sul Milan attuale, raccontato nel corso di una diretta Instagram con Mauro Suma. Il “Genio” montenegrino ha spiegato i problemi che sta vivendo il Milan in questi ultimi anni, dando la colpa quasi esclusivamente ai calciatori.

Cosa deve fare il Milan per tornare ai vertici del calcio? Risposta secca di Savicevic: “Deve azzeccare i giocatori. Sono cambiati tanti allenatori, da Mihajlovic, prima Inzaghi, Seedorf, Gattuso, Giampaolo Pioli… Non è colpa degli allenatori, ma dei giocatori. Puoi cambiare tutti gli allenatori, non è tutta colpa loro. All’epoca il Milan azzeccava giocatori ottimi: Gullit Van Basten, Rui Costa, Sheva, Seedorf, Nesta…”

“Adesso – ammette Savicevic – il Milan ha comprato giocatori, ma nessuno si è fatto vedere e ha segnato 15-20 gol, a fare il leader. Dispiace per questo momento. Inter sta facendo meglio di noi. E’ la vita, speriamo che il Milan si riprenda. Questa situazione con Zvone (Boban, ndr) non fa bene alla squadra e all’ambiente”. Intanto a proposito di calciatori, Gigio Donnarumma ha rivelato il suo futuro ai compagni >>>