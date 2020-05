Milan, Donnarumma vuole restare: l’ha confidato ai compagni di squadra

CALCIOMERCATO MILAN – L’incognita sul futuro di Gianluigi Donnarumma e la sua permanenza al Milan. I colleghi di Sportmediaset rivelano che Gigio ha espresso la propria volontà di restare, confidandola ad alcuni compagni di squadra.

Cosa farà il Milan? Il suo contratto scadrà nel giugno 2021, dunque bisognerà valutare e proporre un rinnovo contrattuale entro questa estate. Mino Raiola opporrà resistenza? Probabile, ma il Milan sarà disposto a concedere un altro adeguamento d’ingaggio, a salire, rispetto ai 6 milioni di euro che Donnarumma già guadagna? Tante domande che ancora non trovano risposta.

Il Milan vorrebbe confermare gli attali 6 milioni, mentre Raiola punterà ad un aumento, se non addirittura alla cessione. Il noto agente non è particolarmente entusiasta del progetto futuro del club, il quale è ricco di incognite. Ci sono moltissime club sulle tracce di Donnarumma, su tutti PSG e Real Madrid. Ma se non rinnoverà, per il club rossonero sarà impossibile trattare una sua cessione a cifre congrue.

