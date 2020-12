Sassuolo-Milan, Ferrari: “Rossoneri forti anche senza Ibra. Su Pioli …”

Sassuolo-Milan, le parole di Ferrari sul match e non solo

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Gian Marco Ferrari, difensore neroverde, ha parlato di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio al ‘Mapei Stadium‘ e di tanti altri temi. Queste le dichiarazioni integrali di Ferrari ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Sul momento del Sassuolo: “Un viaggio iniziato con Roberto De Zerbi. E ora raccogliamo i frutti dell’intenso lavoro. Serve il miglioramento definitivo: sono dettagli”.

Su De Zerbi che sostiene come manchi scaltrezza per lottare per il vertice: “Ha ragione, è proprio un percorso mentale da completare. Rispetto alla scorsa stagione riusciamo a gestire meglio le partite che non giochiamo benissimo”.

Sul segreto del Sassuolo: “Il divertimento, il piacere di giocare, difensori compresi. Il nostro DNA è sempre il medesimo, siamo riconoscibili per lo stile, ma abbiamo imparato ad inserire le sfumature che ci fanno diventare imprevedibili”.

Sul Milan senza Zlatan Ibrahimović: “Sfidarlo così cambia qualcosa? Secondo me no, perché il Milan rimane un’ottima squadra. Lo ha dimostrato in questa striscia recente”.

Sul Sassuolo che vale un posto in Champions League: “Il campo dice che meritiamo di stare lì, non ci poniamo obiettivi se non quello di vincere ogni gara”.

Sul suo rapporto con De Zerbi: “Il confronto con il mister mi è servito, mi ha fatto crescere. Ha saputo farmi capire dove sbagliavo e dove avrei potuto migliorare”.

Sugli sportivi in casa sua: “Mio padre, a livello amatoriale. I miei mi raccontano che ho imparato prima a calciare un pallone che a camminare …”.

Sul suo conterraneo Stefano Pioli: "Ci è capitato di incontrarci a Parma, casualmente. Ha saputo trasmettere concetti di squadra, si vede che i suoi giocatori si sacrificano. Come noi con De Zerbi".