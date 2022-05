Sassuolo-Milan, Eriksson: “Magari inizia a piovere come a Perugia…”

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge Milan e Inter

"Nella vita la parola ‘mai’ non deve esistere. Può succedere tutto, anche le cose in apparenza più impossibili possono capitare se non ti arrendi e fai il tuo dovere fino in fondo. Per questo, bisogna crederci sempre: sono sicuro che Simone e l’Inter ne sono convinti. Se mi do un merito per lo scudetto del 2000 è che, nonostante tutto, un mese prima ci credevo, mentre nessuno intorno a me aveva quello stesso pensiero. Perché pensare il contrario in partenza? Perché dare qualcosa per scontato? La sorpresa nel calcio può succedere sempre. Magari a Reggio Emilia inizia a piovere coma a Perugia…". Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>