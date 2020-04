Sassuolo, De Zerbi: “Locatelli è da big. Il Milan non ha creduto in lui”

ULTIME NEWS– Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sportitalia e ha parlato di un ex giocatore del Milan che ora milita nei neroverdi, Manuel Locatelli.

Ecco le parole di De Zerbi: “Manuel al Milan non ha avuto l’occasione che forse meritava. Per me Locatelli è un giocatore da grande squadra, ma è anche vero che in Italia non si dà il tempo ai giovani di sbagliare, di avere qualche mese in cui possono perdersi. Io considero Locatelli un talento talmente puro che sarebbe esploso da qualsiasi parte, Il Sassuolo è stato bravo ad andarlo a prendere. Da noi la politica di far crescere i giovani si può fare, altrove non so”.

