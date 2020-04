Coronavirus, Galliani: “Ecco come cambierà il calciomercato”

CALCIOMERCATO – Adriano Galliani, ex amministratore del Milan, intervenuto ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, ha parlato del calciomercato estivo e di come cambierà con l’emergenza coronavirus:“Sarà un mercato di scambi senza movimento di denaro – sottolinea Galliani -, Sulla falsariga degli sport americani come l’NBA”.

Dello stesso parere Giovanni Branchini, noto procuratore in un’intervista di qualche giorno alla Gazzetta dello Sport: “Il mercato sarà comunque divertente e scoppiettante: senza denaro liquido ci si dovrà affidare alla fantasia e a tanti scambi interessanti, anche tra grandi club”.

