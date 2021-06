Sassuolo, Carnevali: “Locatelli? Un mese e mezzo di trattativa col Milan”

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha raccontato la lunga trattativa che ha portato il giocatore dal Milan in Emilia

Manuel Locatelli è uno degli uomini del momento. La Nazionale e il Sassuolo gongolano. Il direttore sportivo Giovanni Carnevali ha parlato proprio del passaggio del giocatore dal Milan in neroverde. Queste le dichiarazioni all'evento di apertura della sessione estiva di calciomercato: "Per noi Locatelli è stato l'acquisto più importante e costoso. Iniziai a trattare con Mirabelli, poi ho dovuto proseguire con Leonardo. Definito tutto, una mattina Galliani rispose subito e mi chiese di trovare un'altra soluzione a favore del Milan perché era ancora tifoso rossonero. Ma fui inflessibile dopo un mese e mezzo di trattativa".