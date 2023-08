Sarri: “Affrontare Napoli, Juventus e Milan vicine non è casuale…”

Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito alle sfide nelle prime giornate contro Napoli , Juventus e Milan , sostenendo come sia statisticamente impossibile. Di seguito le sue parole riportate sul profilo 'Twitter' di Nicolò Schira .

Le parole di Maurizio Sarri

“Ho parlato con un mio amico statistico. Giocare 3 trasferte nelle prime 7 giornate contro Napoli, Juventus e Milan è statisticamente impossibile per chi è arrivato secondo l’anno prima. Penso non sia casuale…”. LEGGI ANCHE: Krunic-Fenerbahçe, non è finita: in Turchia dicono che ... >>>