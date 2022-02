Sarri: “La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo”

Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel', Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Come arrivano le due squadre al match? Entrambe con i presupposti giusti. Loro hanno vinto un derby che ti dà tanta benzina, ma anche noi abbiamo vinto una partita importante. La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio".