Santon: “Da bambino giocavo attaccante e mi ispiravo a Shevchenko”

MILAN NEWS – Davide Santon, terzino della Roma, ha raccontato in una diretta Instagram, le fasi iniziali della sua carriera da calciatore.

Santon ha detto: “Ho avuto una carriera strana. Sono partito attaccante nel Ravenna. Quando ero piccolo mi ispiravo molto a Andriy Shevchenko. Anche Ricardo Kakà è uno a cui mi sono ispirato, ma poi all’Inter è arrivato Maicon che era formidabile, e mi ha fatto cambiare ruolo”.

