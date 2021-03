Sanremo, Amadeus: “Idea Ibrahimovic? Nata a pranzo” | News

Ibrahimovic a Sanremo: Amadeus torna a parlare

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso del Festival di Sanremo ed Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha rivelato ieri, ai microfoni di ‘Domenica In‘ su ‘RaiUno‘, come sia nata l’idea di invitare lo svedese sul palco del teatro ‘Ariston‘.

“Ho incontrato Zlatan a pranzo la scorsa estate – la rivelazione di Amadeus -, e sono rimasto colpito dalla sua storia. Ho pensato di proporgli di venire all’Ariston per tutte le serate, quasi senza speranza. Lui, dopo pochi giorni, ha accettato con entusiasmo. Per Ibra è una nuova sfida“.

"Cosa farà? Lo scopriremo sul palco – ha proseguito Amadeus su Ibrahimovic -. Dopo il derby l'ho chiamato e gli ho detto: 'Adesso non vieni più?' e lui mi ha risposto: 'Tu sei felice ora, ma noi lo siamo stati per sei mesi …".