Sandro Piccinini: “Scudetto? Inter e Juventus davanti, ma occhio al Milan”

Il giornalista Sandro Piccinini ha parlato del prossimo campionato di Serie A , soffermandosi in particolare sulla lotta scudetto . Queste le sue dichiarazioni a Tuttosport: "Bisogna dire che sino a questo momento le indicazioni che arrivano dal mercato, e intendo le operazioni fatte e finite, portano Inter e Juventus in evidenza . Il ritorno di Lukaku e Pogba sui due fronti, associati al rinforzo bianconero con Di Maria fanno pensare che in effetti per la corsa scudetto le due squadre partano con un vantaggio ".

Ma, secondo Sandro Piccinini, non è da sottovalutare il Milan campione in carica: "Bisognerà comunque fare attenzione al Milan che già nella scorsa annata non godeva di molti favori del pronostico ed è stata un po' snobbata, ma alla fine è venuta fuori in maniera decisa riuscendo a vincere. Per cui occhio anche ai rossoneri".