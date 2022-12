Sala: “Vincolo su San Siro? Bene che venga chiarito adesso” | News

Dopo le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, il Sindaco Sala ha parlato in merito al fatto di porre un vincolo su San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono due possibilità: o Inter e Milan fanno buon viso a cattivo gioco e stanno a San Siro, oppure vanno a Sesto. Io continuerò ad andare avanti. Diciamo che nell'interesse di tutti, se vincolo ci deve essere, è meglio che venga chiarito subito. Cosa ne pensa Giorgia Meloni non lo so e non ci ho mai parlato. Voglio lasciare la palla nel campo del governo con un’unica preghiera, cioè di essere veloci. Se deve esserci un vincolo che ci sia e nei tempi giusti".