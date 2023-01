San Siro, Salvini: “Sgarbi non ha deleghe per dire sì o no a un’opera”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini , come riporta milanpress.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni scagliandosi contro Vittorio Sgarbi . L'accusa di Salvini al collega è quella di non avere le deleghe per poter dire sì o no a un'opera. Di seguito le sue parole.

Le parole di Matteo Salvini su San Siro

“Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un’opera. Dire di no a un miliardo di euro per riqualificare un quartiere è una follia indegna di un Paese sviluppato. Chi ha uno stadio di proprietà come la Juventus ha più fatturato: a Madrid hanno fato un’enorme operazione in pieno centro in mezzo ai palazzi”.