San Siro, Sala: “Escludo due stadi a Milano. I costi sono troppo alti”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a San Siro e al nuovo stadio

"Il costo per mantenere lo stadio è enorme e, se dicessimo che il vecchio San Siro lo usiamo per le Nazionali, voglio vedere le altre città cosa rispondono. Una struttura così importante deve essere utilizzata - dice Sala -L'unica cosa che mi sentirei di escludere è l'utilizzo dei due stadi. Dobbiamo sempre, soprattutto in campagna elettorale, non cedere alla tentazione di accontentare tutti perché poi c'è una cosa da accontentare: il bilancio del Comune".